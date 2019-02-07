Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
İstanbul Valisi Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını bildirdi.
Kartal'da bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Vali Yerlikaya, 13 yaralının tedavisinin sürdüğünü, ağır yaralı olanlardan ikisinin durumunun iyi olduğunu söyledi.
Kartal'da enkazdan 18 saat sonra kurtarıldı
Kaynak: AA