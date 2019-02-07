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Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını bildirdi.

Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını bildirdi.

Kartal'da bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Vali Yerlikaya, 13 yaralının tedavisinin sürdüğünü, ağır yaralı olanlardan ikisinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Dunya.com

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