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Kartal'da çöken binayla ilgili 3 kişinin hapsi istendi

Yeşilyurt Apartmanı iddianamesinde, biri tutuklu 3 şüpheli hakkında ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istendi.

Kartal'da çöken binayla ilgili 3 kişinin hapsi istendi
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'na ilişkin soruşturma tamamlandı.

Bu kapsamda hazırlanan iddianamede; binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının mesuliyet alan bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Yeşilyurt Apartmanının 6 Şubat'ta çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Dunya.com

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