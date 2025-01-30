Kartalkaya faciasında ifadeler ortaya çıkıyor! 'Yangın tüpü aradım ama bulamadım'

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan mutfak çalışanı Mehmet Gündüz'ün savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Gündüz, olay sırasında yangın tüpü aramaya çalıştığını ancak bulamadığını belirtti.

Gündüz, otelin fırın bölümünde dört sezondur çalıştığını ve yangın gecesi gece vardiyasına Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç ile birlikte başladığını ifade etti. Yangın anını anlatan Gündüz, "Gece 03.00-04.00 saatlerinde Yusuf ustayla birlikteydik. Ben donut hamurunu hazırlıyordum. Yusuf usta ise ürünleri dizmeye başlamıştı. Sonrasında Yusuf usta molaya çıkacağını söyledi. Molaya çıkacağı sırada restoran bölümünde Yusuf usta yangın olduğunu söyledi. Bana, 'Mehmet usta, yangın var.' diye bağırdı. Ben de yangın tüpü aramaya başladım ancak bulunduğum kısımda yangın tüpü bulamadım" dedi.

Yangının çıkış noktasını göremediğini belirten Gündüz, merdivenlerden aşağı doğru koşarak otel sakinlerini uyarmaya çalıştığını söyledi. Kapılara vurarak "Yangın var" diye bağırdığını ifade eden Gündüz, katlarda yangın tüpü ve yangın butonu göremediğini dile getirdi.

Yangın söndürme tedbirleri eksikti

Zemin kata ulaştığında binanın piste bakan cephesinin alev aldığını gördüğünü aktaran Gündüz, "Kartal Otel'den yatak taşıyarak atlayanların kurtulması için yumuşak bir zemin oluşturmaya çalıştım. Sonrasında itfaiye, ambulans ve jandarma geldi. Saat kaçta geldiklerini hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Yangın tatbikatının yapılmadığını belirten Gündüz, "Benim otelde bulunduğum süre zarfında herhangi bir yangın tatbikatı yapılmadı." dedi. Ayrıca yangın alarm sistemi veya yangın merdiveni bulunup bulunmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını ifade eden Gündüz, alarm sesi duymadığını ve elektrikler kesildiği için asansörün devre dışı kaldığını söyledi.

Kusur suçlamalarını kabul etmedi

Gündüz, otelin restoran bölümünde çalışmadığını, bu nedenle elektrikli cihazların sürekli fişe takılı olup olmadığını ve bu bölüme kimin girip çıktığını bilmediğini belirtti. Ayrıca olay anında herhangi bir güvenlik görevlisi görmediğini ifade ederek suçlamaları kabul etmediğini yineledi.