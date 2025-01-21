Kartalkaya Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül kimdir? Halit Ergül ile ilgili merak edilenler...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. 21 Ocak gece saatlerinde meydana gelen yangında yaralı sayısı ise 51 olarak açıklandı.

Yaşanan felaketin ardından Grand Kartal Otel'in sahibinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül'ün hayatı...

Halit Ergül kimdir?

Grand Kartal Otel, 1974 yılında Kartalkaya Kayak Merkezi’nin kurucusu olan Mazhar Murtezaoğlu tarafından inşa edildi. İsviçre’deki kayak merkezlerinden ilham alan Murtezaoğlu, bölgeye önce Kartal Otel’i, ardından Grand Kartal Otel’i kazandırdı. Ancak, Murtezaoğlu'nun 2019'da hayatını kaybetmesinin ardından otelin yönetimini damadı Halit Ergül devraldı.

Ergül, turizm sektöründe tanınmış bir isim. Ayrıca, Bolu’daki Gazelle Resort & SPA otelinin de sahibi.

Halit Ergül, aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın da (TGA) yönetim kurulu üyesi.

Aslen Bolulu olan Ergül, bölgeye yaptığı yatırımlarla da tanınıyor. Eşi Emine Ergül ise Grand Kartal Otel’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.