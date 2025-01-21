Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otel yangını: Kısa sürede tüm binayı sardı... 21 yaralı, 3 ölü var!

Bolu’nun ünlü turizm noktalarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki otelde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek neredeyse tüm oteli sardı.

Ekipler seferber oldu

Yangının ihbar edilmesi üzerine Bolu kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlerin otelin büyük bir kısmını sardığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Misafirler tahliye edildi, ölü ve yaralılar!

İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle 21 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin ise öldüğü tespit edildi. Otelde kalan misafirler hızla tahliye edilirken, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor. Yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle otelde büyük hasar meydana geldiği belirtiliyor.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin olay yerindeki söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından detaylı bir inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi, Türkiye’nin kış turizminin gözde noktalarından biri olarak bilinirken, çıkan yangın bölgedeki tatilciler arasında da endişe yarattı. Gelişmeler takip ediliyor.