Kartalkaya otel yangını komisyonunun görev süresi uzatıldı

Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresini uzatma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 ay uzatıldı.

Çalışmalarına 18 Şubat 2025'te başlayan başlayan Bolu Kartalkaya mevkiinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun 30 Nisan'daki yaptığı toplantıda aldığı karar gereğince çalışma süresi 13 Mayıs tarihine kadar olmak üzere bir ay uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararında şu ifadeler yer aldı:

"Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 07.05.2025 tarihli 84'üncü Birleşiminde 13.05.2025 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır."