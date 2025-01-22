Kartalkaya otel yangınında hayatını kaybeden Özüm Karataşlı İstanbul'da defnedildi
Bolu Kartalkaya Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karataşlı, İstanbul'da toprağa verildi.
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Özüm Karataşlı, İstanbul'da toprağa verildi.
Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Karataşlı'nın yangından kurtulan ailesi ve yakınları katıldı.
Cenaze töreninde Macit Karataşlı ve aile yakınları, taziyeleri kabul etti. Özüm Karataşlı'nın cenazesi, kılınan namazın defnedilmek üzere Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na götürüldü.
Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetmişti.