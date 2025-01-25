Kartalkaya otel yangınında yaralananlar taburcu ediliyor

Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangın faciasında yaralanan 44 kişinin taburcu edildiğini, 6 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 6 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Gözaltı sayısı yükseldi

Yangın faciası sonrasında başlatılan soruşturmada 14 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9’u tutuklanırken, işletme sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Bu gelişmenin ardından, Halit Ergül’ün Bolu'daki ikinci oteli olan Gazelle Resort & Spa’dan 11 kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı.