Kartalkaya yangın faciası soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor
Grand Kartal Otel'de 78 kişinin ölümüne yol açan yangın hakkında yapılan soruşturmada gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangın soruşturmasında gözaltı sayısı ,2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle 14'e yükseldi.
Gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceğinin öğrenildidiği soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.