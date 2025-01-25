Kartalkaya yangın faciasına ilişkin tutuklu sayısı arttı!
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin tutuklu sayısı arttı. Yedi kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı dokuza yükseldi.
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak tarihinde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.
İşletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emin Aras da dün tutuklanmıştı.
İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan dört kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.