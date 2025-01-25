Kartalkaya yangın faciasına ilişkin tutuklu ve gözaltı sayısı arttı!

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak tarihinde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

İşletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emin Aras da dün tutuklanmıştı. İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca edinilen bilgiye göre İtfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İtfaiye personeli İrfan Acar ve emekli Mimar Ali B.'nin gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İşletme sahibinin diğer otelinde de 11 gözaltı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Grand Kartal Otel ile aynı ihmallerin bulunduğu tespit edilen Halit Ergül'ün diğer oteli Gazelle Resort & Spa Otel'inden de 11 kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.