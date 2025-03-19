Kartalkaya yangın faciasını araştıracak komisyon toplantısına erteleme...

Bugün toplanması planlanan TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, yeter sayısı bulunamadığı için toplantıyı ertelemek zorunda kaldı.

Bugün 3 akademisyenin konuya ilişkin çalışmalarını anlatmak için komisyona geldiğini söyleyen Komisyon Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Şu an itibarıyla yeter sayımız yok. Hocalarımızı daha sonraki bir tarihte tekrar dinleyebilmeyi umut ediyorum." diye konuştu.