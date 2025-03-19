Kartalkaya yangın faciasını araştıracak komisyon toplantısına erteleme...
Sömestr tatilini geçirmek üzere Kartalkaya'ya giden onlarca kişiye mezar olan 'Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına yönelik araştırma yapan komisyon, bugünkü toplantısını yeterli çoğunluk sağlanamadığı için erteledi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bugün toplanması planlanan TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, yeter sayısı bulunamadığı için toplantıyı ertelemek zorunda kaldı.
Bugün 3 akademisyenin konuya ilişkin çalışmalarını anlatmak için komisyona geldiğini söyleyen Komisyon Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Şu an itibarıyla yeter sayımız yok. Hocalarımızı daha sonraki bir tarihte tekrar dinleyebilmeyi umut ediyorum." diye konuştu.