Kartalkaya yangın faciasının mağdur ailelerini rahatsız edenlere yönelik yeni gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybeden bazı aileleri telefonla arayarak hakaret ettiği belirlenen 1 zanlı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 şüpheli arasından, söz konusu aileleri arayarak hakaret ettiği belirlenen M.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'kişinin hatırasına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından soruşturma yürütülüyor.