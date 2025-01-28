Kartalkaya yangını: Başmüfettişler inceleme yaptı

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Grand Kartal Otel'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri incelemede bulundu.

Rapor hazırlanacak

Bakanlık tarafından görevlendirilen başmüfettişlerden ikisiyle Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, bölgeye gelerek otelde inceleme yaptı. Yangın mahallinde bir süre inceleme yapan başmüfettişler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Taştan, gazetecilere başmüfettişlerin inceleme ve araştırma yaptığını belirtti ve konuyla ilgili rapor hazırlanacağını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettişin görevlendirildiğini açıklamıştı.

19 kişi tutuklamıştı

Öte yandan, yangın faciasına ilişkin dün Denetim firması yetkilisi Ali A. gözaltına alınmıştı. Aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın da olduğu 19 kişi tutuklanmıştı.