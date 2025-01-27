Kartalkaya Yangını: Denetim firması yetkilisi gözaltında

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak tarihinde Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Bolu'ya getirilen Ali A.'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar." iddiasında bulunmuştu.

19 kişi tutuklandı

Otel yangınına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı 19'a yükselmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Yangında ölenlere hakaret edenlere yönelik gözaltılar

Öte yandan, yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak küfür ve hakaret eden kişilere yönelik başlatılan soruşturma da devam ediyor. Dün konuyla ilgili üç kişi yakalanırken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün üç kişinin daha gözaltına alındığını açıklamıştı.