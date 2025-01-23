Kartalkaya yangını: Gözaltındaki 11 kişi sağlık kontrolünde
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak gece saatlerinde Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasıyla ilgili 11 zanlının sorguları sürüyor.
Şüpheliler, jandarma ekipleri eşliğinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, tekrar jandarmaya götürüldü.