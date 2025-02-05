Kartalkaya Yangını: Otel sahibi Halit Ergül'ün eşine yurt dışı yasağı!
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve Grand Kartal A.Ş. hissedarı da olan Emine Murtezaoğlu Ergül'e adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül'e adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Emine Murtezaoğlu Ergül, aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı.
Gözaltı sayısı yükseldi
78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam kişi sayısı ise 30'a yükseldi.
Soruşturma çerçevesinde 19 kişinin tutuklanırken; sekiz kişi adli kontrolle serbest ve 1 kişinin ise normal serbest bırakıldığı öğrenildi.
Hastanede tedavi gören 50 yaralının ise taburcu edildiği açıklandı.
Ayrıca, Gran Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulmuştu.