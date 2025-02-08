Kartalkaya yangını: Tutuklu sayısı 22'ye yükseldi

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili otelin aşçısı Enver Öztürk de tutuklandı. Yangınla ilgili tutuklu sayısı 22’ye yükselmiş oldu.

Meydana gelen facianın ardından, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Enver Öztürk gözaltındaydı

Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun’un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son olarak otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk, gözaltına alındı. Gözaltındaki aşçı Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yangından yaralı olarak kurtulan ve hastanede tedavi gören 50 kişi de geçtiğimiz günlerde taburcu edilmişti.

TBMM'de komisyon kuruldu

Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla geçtiğimiz günlerde Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.