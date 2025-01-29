Kartalkaya yangını: Yaralılar taburcu ediliyor

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasından yaralı kurtulan 50 kişiden 48'inin taburcu edildiği öğrenildi.

Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan Yasemin E.(51) ve Çağlar K.'nın (42) sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı. İki kişinin tedavilerinin ardından hastaneden sevk edilmesi bekleniyor.

19 kişi tutuklandı

Yangın faciasına ilişkin aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın da olduğu 19 kişi tutuklanmıştı. Denetim firması yetkilisi Ali A.'nın da gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Başmüfettişler inceleme yaptı

Yangına ilişkin soruşturma devam ederken; dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri otelde incelemede bulundu.

Bakanlık tarafından görevlendirilen başmüfettişlerden ikisiyle Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, bölgeye gelerek otelde inceleme yaptı. Yangın mahallinde bir süre inceleme yapan başmüfettişler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Komisyon kuruldu

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.