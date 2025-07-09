Kartalkaya yangınında ailesini kaybetti, davayı takip etmek için Bolu’ya taşındı

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangında ablası Gülçin Akişli, yeğeni Şenol Akişli ve 11 yaşındaki Mina Akişli’yi kaybeden Turan Sağsöz, dava sürecini yakından takip edebilmek için Bolu’da ev kiraladıklarını açıkladı. Faciadan sonra yaşadığı travmaları anlatan Sağsöz, adaletin yerini bulması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Yangında toplam 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili açılan davada 19’u tutuklu 32 sanık yargılanıyor. Bolu’daki duruşmalar ikinci gününe girerken, hayatını kaybedenlerin yakınları adliye önünde adalet nöbeti tutmaya devam ediyor.

Turan Sağsöz, yaşadıkları yıkımı şu sözlerle anlattı:

“Ablamı, yeğenimi ve yeğenimin kızını kaybettim. 78 gün sonra da eniştem bu acılara dayanamayarak kalp krizinden rahmetli oldu. Hepimiz aynı stresi yaşıyoruz. Orhanlı’da 4 mezarımız var. Onlara baktıkça içimiz sızlıyor. O kapıdan ablam gelecekmiş gibi bekliyoruz.”

Yangın günü yaşananları anlatan Sağsöz, Almanya'da yaşayan yeğeni Şenol Akişli’nin İstanbul’daki kızı Mina'yı tatile götürmek için Türkiye’ye geldiğini, Antalya’daki annesi Gülçin Akişli’yle de buluşup birlikte Kartalkaya’ya gittiklerini, ancak hepsinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

“Hiç kimse sorumluluk almıyor”

Duruşma salonunda sanıkların suçu kabul etmediğini söyleyen Sağsöz, şu ifadeleri kullandı:

“Adaletin tecelli edeceği günü bekliyoruz. Onların yargılanmasını istiyoruz. Ama hiç kimse ‘Ben suçluyum’ demiyor. Herkes suçu birbirine atıyor. Sesimiz yükselince hâkim bize ‘Söz hakkı vereceğim’ diyor ama ne zaman verecek? Hangi gün adalet yerini bulacak bilmiyoruz.”

“Bolu’da ev kiraladık, sonuna kadar bekleyeceğiz”

Davanın takipçisi olmaya kararlı olduklarını vurgulayan Sağsöz, Bolu’da ev kiraladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Yeğenlerimle birlikte burada kalıyoruz. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Ablamla birbirimizi uzun süredir görmüyorduk. Şimdi o da yok. Bir dalım da yok. Kardeşin olması her şeyin ilacıdır. Şimdi yalnız kaldım. Sağ olsun yeğenlerim var, onlarla avunuyorum. Onlarla birlikte bu mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Kartalkaya yangın faciasının davası sürerken, ailelerin adalet mücadelesi de Bolu sokaklarında devam ediyor. Acılı aileler, sorumluların hak ettikleri cezaları almasını istiyor.