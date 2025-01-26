Kartalkaya yangınından etkilenen ailelerle alay edenler gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadelerle yapılan telefon aramalarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişi ise aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kimlikleri belirlenen şüpheliler hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek”, “kişinin hatırasına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından soruşturma başlattı.

Video ve ses kayıtları da tespit edildi

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü çalışmalarda, İstanbul’da ikamet eden 1’i de dahil olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Şüphelilerin, açık kaynaklardan elde edilen video ve ses kayıtları ile tespit edilerek olayla bağlantıları ortaya çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, incelemelerin devam ettiğini ve yeni şüpheliler hakkında da tespitlerin sürdüğünü açıkladı. Soruşturma, sosyal medyada yer alan iddialar üzerine başlatılmıştı.