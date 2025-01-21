Kartalkaya'da bulunan Mahsun Kırmızıgül'den başsağlığı mesajı

Sömestir tatilinde Kartalkaya'ya gitmeyi tercih edenler arasında bulunan sanatçı Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin (8), Grand Kartal'da meydana gelen yangın faciasının tanıkları arasında yer aldı.

Yanan otelin yakınındaki bir diğer otelde konakladığı öğrenilen sanatçı, Habertürk'te yer alan habere göre; hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi ve "Tüm çocuklar aileleriyle tatilde, biz de Lavin'le geldik. Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.