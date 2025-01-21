Kartalkaya'da bulunan Mahsun Kırmızıgül'den başsağlığı mesajı
Okulların tatile girmesiyle birlikte kayak keyfi yapmak üzere Kartalkaya'ya gidenler arasında, sanatçı Mahsun Kırmızıgül ve 8 yaşındaki kızı Lavin de bulunuyor. Kartalkaya'da bulunan ve güne yangın faciasıyla uyanan Grand Kartal'ın yakınındaki bir diğer otelde konakladığı öğrenilen sanatçı, yangın faciasında yaşanan can kayıpları için başsağlığı dileğinde bulundu.
Sömestir tatilinde Kartalkaya'ya gitmeyi tercih edenler arasında bulunan sanatçı Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin (8), Grand Kartal'da meydana gelen yangın faciasının tanıkları arasında yer aldı.
Yanan otelin yakınındaki bir diğer otelde konakladığı öğrenilen sanatçı, Habertürk'te yer alan habere göre; hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi ve "Tüm çocuklar aileleriyle tatilde, biz de Lavin'le geldik. Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.