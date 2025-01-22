Kartalkaya'da felaket fırsatçıları ortaya çıktı! Acılı ailelerden 100 bin lira istediler

Türkiye Bolu Kartalkaya’da dün yaşanan yangın faciasının şokunu yaşıyor. Grand Kartal Otel’de dün sabah 03.30 sıralarında başlayan ve kısa sürede tüm oteli kaplayan alevler 76 vatandaşımızı hayattan kopardı.

Kartalkaya’dan gelen hemen her haber yürekleri dağlarken, bir yandan da bölgede ‘utanç verici’ hadiselerin yaşandığı ortaya çıktı.

En son Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası ortaya çıkan fırsatçılar, Kartalkaya'daki faciayı da boş geçmedi.

100 bin lira istediler!

Dışarıdan kente gelen bazı özel cenaze şirketlerinin, cenaze nakli için acılı ailelerden 100 bin lira istediği öğrenildi.

Habertürk’ün haberine göre; felaket fırsatçılarının insanlık dışı bu davranışları vatandaşların şikâyetiyle ortaya çıktı.

Bolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, cenaze nakil işlemlerinin çevre illerin belediyelerinden gelenler de dahil olmak üzere 14 araçla ve ücretsiz olarak yapıldığı ifade edildi.