Kartalkaya'da yanan otelde son kez tarama yapılacak

Bolu'nun ünlü kış turizmi merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybederkeni çok sayıda kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, soruşturmada dokuz kişi gözaltına alındı.

Sabahın ilk ışıklarıyla AFAD ekipleri bölgede hazırlıklara başladı. AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez yanan otelde arama çalışması yapacak.

76 cenazeden 45'i yakınlarına teslim edilirken, bugün Adli Tıp Kurumu'ndaki uzman ekiplerin incelemesi sonrasında cenazeleri tespit edilemeyen vatandaşlar için çalışma yapılacak.