Kartalkaya'daki otel yangınında arama çalışmalarına ara verildi

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de saat 03.27'deki yangın ihbarının ardından hızla olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Aynı zamanda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından otelde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Yangının ardından ekiplerin 19 saat süren arama kurtarma çalışmalarına sabah yeniden başlamak üzere ara verildi.