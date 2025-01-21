Kartalkaya'daki yangın faciası için soruşturma başlatıldı: Otelin sahibi de dahil 9 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Olayla ilgili 5 kişilik de bilirkişi heyeti oluşturuldu.

9 kişi gözaltına alındı

Yangın faciasıyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 Cumhuriyet savcısının ve Başsavcılığın belirlediği bilirkişi heyetinin yangının sebebi, ihmal, kusurla ilgili çalışmalarını yapmaya devam ettiğini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

Tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor

"Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Mülkiye başmüfettişlerimiz geldi. Otelin ilk gününden bugüne kadarki tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor, yapılması gereken, olması gereken yasal prosedürle ilgili ne kusur, ihmal varsa bilin ki bu idari soruşturma sonucunda, bu hakikat ortaya çıkacak ve aziz milletimizle bunu hep birlikte paylaşacağız."