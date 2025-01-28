Kartalkaya'daki yangında yaralanan 46 kişi taburcu edildi
Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 46 kişinin taburcu edildiğini 4 yaralının tedavisinin ise devam ettiğini duyurdu.
Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında yaralananların durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" bilgisine yer verildi.