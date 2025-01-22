Kartalkaya'daki yangınla ilgili Bolu Belediyesi'nde iki kişiye gözaltı
Son dakika gelişmesi... Bolu Kartalkaya'daki yangın nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltılar devam ediyor. Bolu belediyesinden iki kişi gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan kişi sayısı 11'e çıktı.
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Yangının ardından yapılan incelemeler kapsamında, Bolu Belediyesi'nde görevli iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un bulunduğu öğrenildi.