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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga: 9 kişi gözaltına alındı

Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında doktor, kameraman, muhabir, ambulans şoförleri ve acil tıp teknisyenleri (ATT) bulunuyor.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: Gözaltına alınan 9 kişinin isimleri belli oldu

Kaşif Kozinoğlu dosyasına ilişkin geniş çaplı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçleri, devam eden adli tahkikat kapsamında ikinci dalga operasyon için harekete geçti.

Operasyon kapsamında önceden belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı

Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin meslek grupları da belli oldu. Şüpheliler arasında bir doktorun yanı sıra çeşitli medya organlarında görev yapan gazeteciler ve sağlık sektörü çalışanlarının bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınanların isimleri belli oldu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişinin isimleri ve meslekleri şöyle açıklandı:

Turgay Tamer-Doktor
İdris Tiftikci-Kameraman
Selahattin Günday-Muhabir
Ahmet Göksel Erdoğan-Ambulans şoförü
Mahmut Arslan-Ambulans şoförü
Özlem Uslu Öz-ATT personeli
Emre Atmaca-ATT personeli
Tuba Koç-ATT personeli
Nesrin Kaya Altınova-ATT personeli

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldiler

Gözaltına alınan 9 şüpheli, hastanede gerçekleştirilen rutin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

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