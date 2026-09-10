Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: Gözaltına alınan 9 kişinin isimleri belli oldu

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Kaşif Kozinoğlu dosyasına ilişkin geniş çaplı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçleri, devam eden adli tahkikat kapsamında ikinci dalga operasyon için harekete geçti.

Operasyon kapsamında önceden belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı

Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin meslek grupları da belli oldu. Şüpheliler arasında bir doktorun yanı sıra çeşitli medya organlarında görev yapan gazeteciler ve sağlık sektörü çalışanlarının bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınanların isimleri belli oldu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişinin isimleri ve meslekleri şöyle açıklandı:

Turgay Tamer-Doktor

İdris Tiftikci-Kameraman

Selahattin Günday-Muhabir

Ahmet Göksel Erdoğan-Ambulans şoförü

Mahmut Arslan-Ambulans şoförü

Özlem Uslu Öz-ATT personeli

Emre Atmaca-ATT personeli

Tuba Koç-ATT personeli

Nesrin Kaya Altınova-ATT personeli

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldiler

Gözaltına alınan 9 şüpheli, hastanede gerçekleştirilen rutin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.