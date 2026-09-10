Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: Gözaltına alınan 9 kişinin isimleri belli oldu

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga: 9 kişi gözaltına alındı
Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında doktor, kameraman, muhabir, ambulans şoförleri ve acil tıp teknisyenleri (ATT) bulunuyor.
Kaşif Kozinoğlu dosyasına ilişkin geniş çaplı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçleri, devam eden adli tahkikat kapsamında ikinci dalga operasyon için harekete geçti.
Operasyon kapsamında önceden belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı
Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin meslek grupları da belli oldu. Şüpheliler arasında bir doktorun yanı sıra çeşitli medya organlarında görev yapan gazeteciler ve sağlık sektörü çalışanlarının bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınanların isimleri belli oldu
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişinin isimleri ve meslekleri şöyle açıklandı:
Turgay Tamer-Doktor
İdris Tiftikci-Kameraman
Selahattin Günday-Muhabir
Ahmet Göksel Erdoğan-Ambulans şoförü
Mahmut Arslan-Ambulans şoförü
Özlem Uslu Öz-ATT personeli
Emre Atmaca-ATT personeli
Tuba Koç-ATT personeli
Nesrin Kaya Altınova-ATT personeli
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldiler
Gözaltına alınan 9 şüpheli, hastanede gerçekleştirilen rutin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.