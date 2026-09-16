Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu incelemeye alındı

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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar verildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kurtlar Vadisi Pusu için bilirkişi incelemesi

Başsavcılığa gelen ihbarlar ile soruşturma dosyasındaki tespitlerin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin vatan haini olarak gösterildikten sonra öldürülmesi, bazı sahnelerde "FG" harflerini taşıyan araç plakalarının kullanılması ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat ya da yönlendirme niteliğinde içerikler bulunduğu yönündeki iddiaların araştırılmasına karar verildi.

Söz konusu iddialar, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyeti tarafından incelenecek. Başsavcılık, bilirkişi çalışmasının iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla yapılacağını ve soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Soruşturma yeniden açılmıştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmanın yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011'de rahatsızlandığını ve Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini hatırlatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Takipsizlik kararı kaldırıldı

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının dosyayı yeniden incelemesinin ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir değerlendirme yaptı.

Bakan Gürlek, sürece ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.

9 şüpheli daha gözaltına alındı

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alınmıştı. Muhabirin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklama talebiyle, kameramanın da aralarında yer aldığı 3 kişi "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak", diğer 3 kişi ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, muhabirin de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e, adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı ise 13'e yükselmişti.

Kozinoğlu'nun mezarı açıldı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla fethi kabir işlemi de gerçekleştirilmişti.

Dizinin senaristleri ifade verdi

Soruşturmanın bir diğer ayağında "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Üç senarist bu kapsamda adliyeye giderek savcılığa ifade vermişti.