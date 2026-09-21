Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi oyuncusu ifadeye çağrıldı
Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak ifadeye çağrılırken, Enver Altaylı'nın da ifadesine başvurulacak.
Ergenekon davası kapsamında tutuklu olduğu dönemde 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Dizideki karakter gündeme geldi
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde yer alan ve Kaşif Kozinoğlu ile benzerliği tartışılan Kazım Kaşifoğlu karakteri de gündeme geldi.
Sedat Savtak ifadeye çağrıldı
Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Enver Altaylı'nın da ifadesine başvurulacak
Soruşturma kapsamında Enver Altaylı'nın da ifadesine başvurulacağı belirtildi.