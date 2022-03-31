Kaşıkçı davasının Suudi adaletine devri istendi

Davayı yürüten İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi ise davanın Suudi yetkililere devredilmesi konusunda Adalet Bakanlığı'ndan görüş istenilmesine karar verdi ve duruşmayı 7 Nisan'a erteledi. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri bu talebi hayal kırıklığı olarak tanımlarken, talep kabul edilirse bu durumun "kuzuyu kurda teslim" ve "insan hakları ihlali" olacağını ifade ediyorlar.

ABD tarafından Mart 2021’de yayımlanan bir istihbarat raporunda Kaşıkçı'nın yakalanması veya öldürülmesi için başlatılan operasyona Prens Muhammed bin Salman tarafından onay verildiği belirtilmiş, Suudi Arabistan ise iddiaları reddetmişti.