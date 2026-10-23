Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? İlk ara tatil tarihi...

2026/27 eğitim öğretim yılı devam ederken ilk ara tatil için sabırsız bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler derslere kısa bir mola vermek isterken hem öğrenciler hem de veliler "Kasım ara tatil ne zaman başlıyor" diye soruyor.

Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım'da başlayacak. Öğrenciler için ders zili 23 Kasım'da çalacak.

Yarı yıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.