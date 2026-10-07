Kasım ara tatil ne zaman başlıyor? İşte ilk ara tatil tarihi...

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Kasım ayı yaklaşıyor. Öğrenciler ilk ara tatil için gün sayarken tarihler yavaş yavaş araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler "Kasım ara tatil ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.

İlk ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığının paylaştığı takvime göre ilk ara tatil 16 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek. Ara tatillerin kaldırıldığı iddiası ise henüz gerçeği yansıtmıyor.

Sömestr ne zaman?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.