Kasım ara tatil ne zaman? İlk ara tatil hangi tarihte?
Okullarda yoğun geçen ilk dönemin ardından öğrenciler, kasım ayındaki ara tatil için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığının takviminde yer alan tatil tarihleri merak konusu oldu. Peki, 2025 kasım ara tatili ne zaman başlayacak?
Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için öğrenciler ve veliler hazırlanıyor. Kasım ayındaki kısa tatilin takvimi, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Kasım ayının gelişi ile birlikte "Okul ara tatil ne zaman" soruları yoğun şekilde geliyor.
İlk ara tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma