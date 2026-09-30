Kasım ara tatil ne zaman yapılacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

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Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken öğrencilerin gözü okul takviminde... İlk ara tatil için ise heyecanlı bir bekleyiş söz konusu... Tarihleri öğrenmek isteyenler "Kasım ara tatil ne zaman yapılacak" diye soruyor.

İlk ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığının paylaştığı takvime göre ilk ara tatil 16 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek. Ara tatillerin kaldırıldığı iddiası ise henüz gerçeği yansıtmıyor.

Sömestr ne zaman?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.