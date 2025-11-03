Kasım ara tatil tarihleri... Ara tatil ne zaman başlıyor?

Kasım ayının gelişi ile birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Tarih yaklaştıkça sorgulamalar da artıyor. "Ara tatil ne zaman başlıyor" sorusu gündemden düşmüyor. İşte o tarihler...

İlk ara tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma