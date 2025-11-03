Kasım ara tatil tarihleri... Ara tatil ne zaman başlıyor?
Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ara tatile hazırlanıyor. İlk mola için nefesler tutulurken tarihler araştırma konusu olmuş durumda... Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Ara tatil ne zaman başlıyor" diye soruyor. İşte MEB'in geçtiği tarih...
İlk ara tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma