Kasım ayında Türkiye genelinde yağışlar geçen yıla göre yarı yarıya azaldı

2024 yılı Kasım ayı yağışları, Türkiye genelinde normallerin ve geçen yılın Kasım ayının oldukça altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 2024 Kasım "Alansal Yağış Raporu"na göre, Türkiye genelindeki yağış miktarı 54.8 mm olarak kaydedildi. Bu, 1991-2020 dönemi normali olan 58.3 mm'nin ve 2023 Kasım ayındaki 109.3 mm'nin oldukça altında bir değer. Yağışlarda geçen yıla göre yüzde 50'lik bir azalma yaşandı.

Yağışların en fazla azaldığı bölgeler arasında İç Anadolu, Trakya'nın batısı, Kuzey Ege ve bazı Akdeniz illeri yer alırken, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer artışlar gözlendi. İç Anadolu Bölgesi, yüzde 29'luk bir azalma ile en fazla düşüş yaşanan bölge oldu. Yağışlar, İstanbul, Bursa ve Yalova gibi iller ile güneydoğu Anadolu'daki bazı bölgelerde ortalamanın üzerinde seyretti.

Kasım ayında Türkiye genelinde ortalama 8.4 gün yağış görüldü, bu da 1991-2020 dönemi normaliyle uyumlu bir değer. Ancak bazı illerde bu süre 10-15 güne çıkarken, Edirne ve Konya gibi illerde 5 günün altına düştü.