Kasım ayında yaz gibi hava: Yurt genelinde hava yağışsız ve sıcak geçecek! 22 Kasım 2025 hava durumu...

Kasım ayında yaz gibi hava: Yurt genelinde sıcaklık hakim
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı verilere göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrederken termometreler pek çok şehirde 25 derece civarında ölçülüyor. Kasım ayının ortasında, yazdan kalma kalma bir gün yaşanacak. İşte yurtta 22 Kasım 2025 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı, zaman zaman yoğunlaşan bulutluluk görülmesi bekleniyor.
Ege kıyılarında sağanak hakim
Güney Ege kıyıları, Balıkesir’in batı sahilleri ile Edirne çevrelerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis oluşumu bekleniyor.
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde devam edeceği öngörülürken, rüzgârın çoğunlukla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette eseceği belirtiliyor.