Kasımda 502 firmaya dahilde işleme izni verildi

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 502 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın söz konusu döneme ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim ile hariçte işleme işlemlerine dair listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan verilere göre, kasım ayında 502 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim izni, 1 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

15 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi

Öte yandan, firma talepleri doğrultusunda 15 dahilde işleme izin belgesi iptal edilirken, resen yapılan incelemeler sonucunda 2 belgenin daha yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.