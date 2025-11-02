Kasımda bahar havası: Sıcaklıklar normallerin üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yağış beklenmediğini, sabah ve gece saatlerinde birçok bölgede pus ve yer yer sis görülebileceğini açıkladı.

Tahminlere göre, yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgesel görünüm nasıl olacak?

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis görülebilir.

İstanbul 21°C

Bursa 22°C

Çanakkale 21°C

Kırklareli 21°C

Ege: Parçalı bulutlu. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

İzmir 23°C

Manisa 24°C

Denizli 25°C

Afyonkarahisar 20°C

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis ihtimali var.

Adana 30°C

Antalya 27°C

Hatay 27°C

Isparta 23°C

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık. Sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.

Ankara 20°C

Konya 20°C

Eskişehir 20°C

Çankırı 18°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sis etkili olabilir.

Bolu 22°C

Düzce 23°C

Zonguldak 20°C

Sinop 22°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Samsun 19°C

Trabzon 18°C

Amasya 21°C

Rize 18°C

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde sis bekleniyor.

Erzurum 14°C

Kars 13°C

Malatya 21°C

Van 15°C

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeyinde pus ve sis görülebilir.

Diyarbakır 26°C

Gaziantep 27°C

Mardin 24°C

Siirt 23°C