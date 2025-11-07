Kasımpaşaspor eski başkanı Mehmet Fatih Saraç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Saraç neden gözaltına alındı?

Futbolda bahis operasyonunda yeni dalga... Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 17'si hakem ve biri Süper Lig kulübü başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kasımpaşaspor eski başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın da gözaltına alınması ile birlikte hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar "Mehmet Fatih Saraç kimdir" sorusuna yanıt arıyor.

Mehmet Fatih Saraç kimdir?

Mehmet Fatih Saraç, 16 Temmuz 1960 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası, Muhammed Emin Saraç, annesi ise Eminönü Müftüsü Ali Yekta Efendi’nin kızıdır. Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ın kardeşidir. Aslen Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba köyündendir. Eğitimini Suudi Arabistan’daki Mekke Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

İş dünyasında önemli yatırımlara imza atan Mehmet Fatih Saraç, BİM ve A101 market zincirlerinin kurucu ortakları arasında yer almıştır. Ayrıca Evdi mağazalarının kurucusu ve Ak Gıda A.Ş.’nin kurucu ortaklarından biridir. 2012 yılında Turgay Ciner ile birlikte UCZ Mağazacılık’ı kuran Saraç, aynı dönemde Kasımpaşaspor Faaliyetleri A.Ş. yönetiminde görev almıştır. Ciner Yayın Holding’de yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de üstlenen Saraç, ayrıca Doğal Gıda Ürünleri A.Ş. ve Mes Yatırım Danışmanlık gibi şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır.