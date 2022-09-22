Kaş'taki yangın seralara sıçradı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı.

Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki kumul ağaçlandırma sahasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu değişik türlerde ağaçların bulunduğu yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Yanan alanda yürütülen soğutma çalışması sırasında bölgede yeniden alevlenme yaşandı. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve bir helikopter takviye olarak bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yakındaki seraların bulunduğu bölgeye ulaştı. Mahalle sakinleri, araçlarını alandan çıkarmak için seferber oldu. Güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin bazı seralara zarar verdiği belirtildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalara devam ediyor.

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgede söndürme çalışmalarını takip ediyor.