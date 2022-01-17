Kastamonu ve Sinop için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yarın sabahtan itibaren yoğun kar yağışı beklendiği, kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği bildirildi. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.

Yoğun kar yağışının 19 Ocak Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, vatandaşların kuvvetli rüzgarla tipi, buzlanma, don, çığ ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.