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Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, sabah saatlerinde il genelinde hissedilen bir depremin meydana geldiğini söyledi.

Can ve mal kaybı konusunda şu ana kadar kendilerine gelen bir ihbarın olmadığını belirten Çakır, "Tüm ilçelere ulaştık. Herhangi can ve mal kaybımız bulunmuyor. Bir saate kadar daha detaylı bir bilgi vereceğiz." dedi