Kastamonu’da 9 gündür kayıp olan anne kuzgunların yönlendirmesiyle bulundu
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 9 gündür aranan 43 yaşındaki Huriye Helvacı’nın cansız bedeni, kuzgun kuşlarının hareketini takip eden vatandaşlar tarafından bulundu.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gündür kayıp olarak aranan annenin cansız bedeni, kuzgunları takip eden vatandaşlar tarafından bulundu.
AFAD, UMKE, JAK, komandolar ve kadavra köpeklerinin katılımıyla yürütülen aramalarda, önce 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenine ulaşılmıştı. Anneyi arama çalışmaları sürerken, gönüllü ekipler bölgede alçalan kuzgunları fark etti. Kuşların yöneldiği noktaya giden ekipler, ormanlık alanda ağacın dibinde annenin cansız bedenini buldu.
Gönüllü arama ekibinden Cengiz Çelik, “Kuzgunların boşuna orada dönmediğini fark ettik. Gittik, annenin cesedini bulduk” dedi. Zorlu arazi koşullarında yürütülen arama çalışmalarının ardından anne ve oğlunun cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kesin ölüm nedenlerinin otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi.