Kastamonu'da ilk kadın mitinginin 100. yılı nedeniyle panel düzenlendi

12 Aralık 2019

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri ülkemizde işgal hareketine başlamışlardı. Bu haksızlık, vahşet ve ihlale dayanamayan Kastamonulu kadınlar 10 Aralık 1919’da Kastamonu’da bir araya gelerek vatanın işgalini protesto etmek için miting yapmış ve bu mitingle işgale hayır demişlerdi. Üç binden fazla Kastamonulu kadınının katılımı ile gerçekleşen İlk Türk Kadın Mitingi’nde kendilerinin de gerekirse vatanın bekası, din ve istiklalleri için cepheye giderek savaşacaklarını ve yiğitçe öleceklerini ifade etmiş aynı zamanda ABD başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşlerine, İngiltere, İtalya kraliçelerine ve Hindistan yönetimine telgraf çekip Türk milletine yapılan haksızlığı izah ederek işgali kınamışlardı.

10 Aralık 2019 Kastamonu’da yapılan İlk Türk Kadın Mitinginin 100. Yıldönümü. Bu gün anısına düzenlenen 10 Aralık İlk Türk Kadın Mitingi 100. Yıl dönümü Etkinlikleri Programı (9-10-11 Aralık 2019) kapsamında 9 Aralık 2019 tarihinde Kastamonu’da “100. Yılında Kastamonu İlk Türk Kadın Mitingi. İstiklal Yolunda Türk Kadını (10 Aralık 1919/10 Aralık 2019)” paneli yapıldı.

Oturum Başkanlığı’nı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu’nun yaptığı panele Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Ufuk Üniversitesi Doktor Öğr. Üyesi Rezzan Ünalp ve Dünya Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent katıldı.

10 Aralık 2019 tarihinde de yaklaşık 5.000 kadının katılımı ile Kışla Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar gerçekleşen yürüyüşle 100 yıl önceki ruh ve heyecan yeniden yaşandı. Atatürk ve Şehit Şerife Bacı anıtının önünde düzenlenen anma toplantısında 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, milletvekilleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı Ayşe Ergezen tarafından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

Aynı gün valiliğin programı içerisinde yer alan, Kastamonu Kadın Derneği Başkanı Emine Çelik tarafından organize edilen, modaratörlüğünü İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Hobikoğlu’nun gerçekleştirdiği kadına yönelik söyleşiye Dünya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi&Cfo Burcu Kösem ile Teferruat Reklam Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Selma Cengiz katıldı.