Kastamonu'da jeotermal kaynak arama adımı

Kastamonu'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek. Kastamonu İl Özel İdaresi İl Daimi Encümen Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki 3 bin 200 hektarlık alanın açık teklif usulüyle 3 yıl süreli ihalesi yapılacak.

Muhammen bedeli 575 bin lira, geçici teminat bedeli ise 17 bin 250 lira olan sahanın ihalesi, 10 Aralık saat 11.00'de Kastamonu Valiliği İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunlu olacak. Şartname ve ekleri, Kastamonu Valiliği yanı İl Genel Meclis Binası Encümen Müdürlüğü'nden 500 lira karşılığında temin edilebilecek.