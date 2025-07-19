Kastamonu'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ağır yaralandı. Kaza, D100 karayolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde sabah saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 BA 5323 plakalı otomobil, yağış sonrası alt geçitte biriken su nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Bariyerlere çarpan araç, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçti.

Bu sırada Samsun yönüne ilerleyen İ.U. yönetimindeki 55 AHS 500 plakalı tır, karşıdan gelen otomobile çarpmaktan kaçınamadı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için morga götürüldü. Tır sürücüsü İ.U. ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, kazada hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.