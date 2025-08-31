Kastamonu'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edinilen bilgiye göre, Ağlı istikametine seyir halindeki 37 BB 318 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki su kanalına girerek takla attı.

Kanaldan çıkarak yolda sürüklenen hafif ticari araç, karşı istikametten gelen 37 KK 797 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Hatice Duygu Kuru ve Gülseren Kuru olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan Aysel C. (43), Ramazan K. (30), Süleyman S. (65), Emre Can B. (30) ve Erol C. (43) ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.